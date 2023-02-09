Самсонова обыграла Крейчикову и вышла в четвертьфинал турнира в Абу-Даби

Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграл чешку Барбору Крейчикову во втором круге турнира WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ).

Матч продолжался 2 часа 24 минуты и завершился со счетом 7:5, 7:6 (8:6).

19-я ракетка мира Самсонова 4 раза подала на вылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 17. На счету 30-й ракетки мира Крейчиковой 1 эйс, 5 двойных и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

В 1/4 финала 24-летняя россиянка сыграет с соотечественницей Вероникой Кудерметовой.

Абу-Даби (ОАЭ)

Турнир WTA Mubadala Abu Dhabi Open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Людмила Самсонова (Россия, 8) — Барбора Крейчикова (Чехия) — 7:5, 7:6 (8:6)