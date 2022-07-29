Потапова обыграла Контавейт и вышла в полуфинал турнира в Праге

Российская теннисистка Анастасия Потапова обыграла эстонку Анетт Контавейт в четвертьфинале турнира WTA 250 в Праге.

Матч продолжался 49 минут и завершился со счетом 6:1, 6:1.

59-я ракетка мира Потапова два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. На счету второй ракетки мира — ни одного эйса, одна двойная и ни одного брейк-пойнта.

Для 21-летней Потановой это вторая победа в девяти матчах против теннисисток топ-10. Первую она одержала на «Ролан Гаррос» — 2019 в матче против пятой ракеткой мира Анжелик Кербер.

За выход в финал турнира россиянка поборется с победительницей матча Магда Линетт (Польша) — Ван Цян (Китай, Q).

Прага (Чехия)

Турнир WTA Livesport Prague Open 2022

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Анастасия Потапова (Россия, 7) — Анетт Контавейт (Эстония, 1, WC) — 6:1, 6:1