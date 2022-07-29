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Шарапова рассказала о своем состоянии: «Никогда в жизни не чувствовала себя такой слабой, как на следующий день после родов»

Шарапова рассказала о состоянии и восстановлении после родов
Анна Горшкова
Корреспондент
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Мария Шарапова.
Фото Соцсети

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мария Шарапова в соцсетях рассказала о тренировках после родов.

«Сегодня четыре недели со дня родов и две недели с тех пор, как я снова начала двигаться. Мне кажется, я никогда в жизни не чувствовала себя такой слабой, как на следующий день после родов. Так что даже в простые движения кажутся огромным прогрессом. Стараюсь не давить на себя, но я вам сообщу, как идут дела», — написала Шарапова в социальных сетях.

Снимки с тренировки Марии Шараповой. Фото Соцсети
Снимки с тренировки Марии Шараповой.
Фото Соцсети
Снимки с тренировки Марии Шараповой. Фото Соцсети
Снимки с тренировки Марии Шараповой.
Фото Соцсети

15 июля Шарапова рассказала, что вперые стала мамой. Сына назвали Теодор.

С 2018 года она состоит в отношениях с британским бизнесменом Александром Гилксом, основателем аукционного дома Paddle8.

Шарапова завершила карьеру в феврале 2020 года. 35-летняя россиянка дважды выигрывала «Ролан Гаррос», а также по одном разу становилась чемпионкой Australian Open, Уимблдона и US Open.

Теннис
Мария Шарапова
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