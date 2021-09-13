Александрова обыграла Фегеле и вышла во второй раунд турнира в Люксембурге
17:59
Российская теннисистка Екатерина Александрова победила швейцарку Штефани Фегеле (6:1, 3:6, 6:3) в матче первого раунда турнира WTA в Люксембурге.
Матч продолжался один час и 50 минут. Следующей соперницей Александровой станет датчанка Клара Таусон.
Люксембург (Люксембург)
Турнир WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Екатерина Александрова (Россия, 4) — Штефани Фегеле (Швейцария, WC) — 6:1, 3:6, 6:3
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю