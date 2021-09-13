Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    WTA

Александрова обыграла Фегеле и вышла во второй раунд турнира в Люксембурге

17:59
Теги:

Российская теннисистка Екатерина Александрова победила швейцарку Штефани Фегеле (6:1, 3:6, 6:3) в матче первого раунда турнира WTA в Люксембурге.

Матч продолжался один час и 50 минут. Следующей соперницей Александровой станет датчанка Клара Таусон.

Люксембург (Люксембург)

Турнир WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова (Россия, 4) — Штефани Фегеле (Швейцария, WC) — 6:1, 3:6, 6:3

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Читайте также

«Рубин» — «Урал»: где смотреть трансляцию матча РПЛ
Медики заявили о нестыковках в версии о яде в "арбузном деле"
Что певица МакSим увидела в потустороннем мире в коме
Задержан подозреваемый по делу о смертельном отравлении двух человек в Москве
«Готовься — в следующей игре тоже встанешь в ворота». 25 лет знаменитому сейву Тихонова
vs
0
Офсайд