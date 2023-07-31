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Сегодня, 20:19

Потапова не смогла доиграть матч первого круга турнира в Вашингтоне

Мария Гусева
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Теннисистка Анастасия Потапова
Анастасия Потапова.
Фото Reuters

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич вышла во второй круг турнира WTA в Вашингтоне (США).

В первом круге турнира она встречалась с россиянкой Анастасией Потаповой, которая из-за травмы отказалась от продолжения борьбы в первом сете при счете 6:5 в пользу Бенчич.

Во втором круге Бенчич сыграет с победительницей матча Слоан Стивенс (США) — Лорен Дэвис (США, Q).

Вашингтон (США)

Турнир WTA Mubadala Citi DC Open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Белинда Бенчич (Швейцария, 6) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:5 отказ 2-го игрока

Теннис
Анастасия Потапова
Белинда Бенчич
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