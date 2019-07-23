Потапова и Сизикова вышли во второй круг турнира в Юрмале в парном разряде

Россиянки Анастасия Потапова​ и Яна Сизикова прошли во второй круг турнира в Юрмале в парном разряде. В матче первого раунда они обыграли дуэт Анна Данилина/Валентина Ивахненко (Казахстан/Россия) - 6:2, 2:6, 10:8. Встреча продолжалась 1 час 15 минут.

В следующем круге россиянки встретятся с победительницами встречи Елена Остапенко (Латвия)/Галина Воскобоева (Казахстан) - Вивиан Хайзен (Германия)/Диана Марцинкевич (Латвия)/

Юрмала (Латвия)

Турнир WTA Baltic Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Анастасия Потапова/Яна Сизикова (Россия) - Анна Данилина/Валентина Ивахненко (Казахстан/Россия) - 6:2, 2:6, 10:8