Потапова и Сизикова вышли во второй круг турнира в Юрмале в парном разряде

Россиянки Анастасия Потапова и Яна Сизикова прошли во второй круг турнира в Юрмале в парном разряде. В матче первого раунда они обыграли дуэт Анна Данилина/Валентина Ивахненко (Казахстан/Россия) - 6:2, 2:6, 10:8. Встреча продолжалась 1 час 15 минут.
В следующем круге россиянки встретятся с победительницами встречи Елена Остапенко (Латвия)/Галина Воскобоева (Казахстан) - Вивиан Хайзен (Германия)/Диана Марцинкевич (Латвия)/
Юрмала (Латвия)
Турнир WTA Baltic Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Первый круг
Анастасия Потапова/Яна Сизикова (Россия) - Анна Данилина/Валентина Ивахненко (Казахстан/Россия) - 6:2, 2:6, 10:8
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