Потапова и Сизикова вышли в полуфинал парного разряда турнира в Праге

Российские теннисистки Анастасия Потапова и Яна Сизикова обыграли представительницу Словакии Викторию Кузьмову и румынку Монику Никулеску в парном разряде в четвертьфинале турнира в Праге (Чехия).

Игра длилась 1 час и 50 минут и закончилась со счетом 7:6 (7:4), 3:6, 10:3.

В полуфинале турнира Потапова и Сизикова сыграют с соотечественницами Аленой Фоминой и Екатериной Яшиной.

Прага (Чехия)

Турнир WTA Livesport Prague Open 2022

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Анастасия Потапова/Яна Сизикова (Россия, 4) — Виктория Кузьмова/Моника Никулеску (Словакия/Румыния) — 7:6 (7:4), 3:6, 10:3