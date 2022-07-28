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Сегодня, 17:43

Потапова и Сизикова вышли в полуфинал парного разряда турнира в Праге

Алексей Еремин
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Российские теннисистки Анастасия Потапова и Яна Сизикова обыграли представительницу Словакии Викторию Кузьмову и румынку Монику Никулеску в парном разряде в четвертьфинале турнира в Праге (Чехия).

Игра длилась 1 час и 50 минут и закончилась со счетом 7:6 (7:4), 3:6, 10:3.

В полуфинале турнира Потапова и Сизикова сыграют с соотечественницами Аленой Фоминой и Екатериной Яшиной.

Прага (Чехия)

Турнир WTA Livesport Prague Open 2022

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Анастасия Потапова/Яна Сизикова (Россия, 4) — Виктория Кузьмова/Моника Никулеску (Словакия/Румыния) — 7:6 (7:4), 3:6, 10:3

Теннис
Анастасия Потапова
Яна Сизикова
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