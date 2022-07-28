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Потапова сыграет с Контавейт в четвертьфинале турнира в Праге

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Эстонская теннисистка Анетт Контавейт вышла в четвертьфинал турнира WTA в Праге.

В 1/8 финала она обыграла Луцию Гавличкову из Чехии со счетом 6:4, 6:3. Игра продолжалась 1 час 14 минут.

В следующем туре Контавейт сыграет с россиянкой Анастасией Потаповой.

Прага (Чехия)

Турнир WTA Livesport Prague Open 2022

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Анетт Контавейт (Эстония, 1, WC) — Луция Гавличкова (Чехия, WC) — 6:4, 6:3

Анастасия Потапова
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