Потапова сыграет с Контавейт в четвертьфинале турнира в Праге
Эстонская теннисистка Анетт Контавейт вышла в четвертьфинал турнира WTA в Праге.
В 1/8 финала она обыграла Луцию Гавличкову из Чехии со счетом 6:4, 6:3. Игра продолжалась 1 час 14 минут.
В следующем туре Контавейт сыграет с россиянкой Анастасией Потаповой.
Прага (Чехия)
Турнир WTA Livesport Prague Open 2022
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Анетт Контавейт (Эстония, 1, WC) — Луция Гавличкова (Чехия, WC) — 6:4, 6:3
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