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Сегодня, 21:18

Свентек за час разобралась с Томлянович на турнире в Торонто

Руслан Минаев
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Польская теннисистка Ига Свентек обыграла австралийку Айлу Томлянович во втором круге турнира WTA в Торонто (Канада) — 6:1, 6:2.

Встреча продолжалась чуть больше одного часа.

В следующем круге первая ракетка мира встретится с победительницей пары Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — Лейла Фернандес (Канада).

Торонто (Канада)

Турнир WTA National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 2 527 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Ига Свентек (Польша) — Айла Томлянович (Австралия) — 6:1, 6:2

Теннис
Ига Свентек
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