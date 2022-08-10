Свентек за час разобралась с Томлянович на турнире в Торонто
Польская теннисистка Ига Свентек обыграла австралийку Айлу Томлянович во втором круге турнира WTA в Торонто (Канада) — 6:1, 6:2.
Встреча продолжалась чуть больше одного часа.
В следующем круге первая ракетка мира встретится с победительницей пары Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — Лейла Фернандес (Канада).
Торонто (Канада)
Турнир WTA National Bank Open Presented by Rogers
Призовой фонд 2 527 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Ига Свентек (Польша) — Айла Томлянович (Австралия) — 6:1, 6:2
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