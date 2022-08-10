Рыбакина уступила Гауфф во втором круге турнира в Торонто
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина проиграла американке Кори Гауфф за 2 часа и 51 минуту во втором круге турнира в Торонто со счетом 4:6, 7:6 (10:8), 6:7 (3:7).
В следующем туре представительница США сыграет с победителем в паре Арина Соболенко (Белоруссия, 6) — Сара Соррибес Тормо (Испания).
Торонто (Канада)
Турнир WTA National Bank Open Presented by Rogers
Призовой фонд 2 527 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Кори Гауфф (США, 10) — Елена Рыбакина (Казахстан) — 6:4, 6:7 (8:10), 7:6 (7:3)
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