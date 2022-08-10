Рыбакина уступила Гауфф во втором круге турнира в Торонто

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина проиграла американке Кори Гауфф за 2 часа и 51 минуту во втором круге турнира в Торонто со счетом 4:6, 7:6 (10:8), 6:7 (3:7).

В следующем туре представительница США сыграет с победителем в паре Арина Соболенко (Белоруссия, 6) — Сара Соррибес Тормо (Испания).

Торонто (Канада)

Турнир WTA National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 2 527 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Кори Гауфф (США, 10) — Елена Рыбакина (Казахстан) — 6:4, 6:7 (8:10), 7:6 (7:3)