Пегула вышла в третий круг турнира в Торонто
Американка Джессика Пегула обыграла соотечественница Азию Мухаммед во втором круге турнира в Торонто (Канада) — 6:2, 7:5.
Следующим соперником Пегулы станет Камила Джорджи (Италия).
Елена Остапенко из Латвии проиграла американке Элисон Риске — 6:7 (2:7), 6:0, 5:7.
Торонто (Канада)
Турнир WTA National Bank Open Presented by Rogers
Призовой фонд 2 527 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Джессика Пегула (США, 7) — Азиа Мухаммед (США, Q) — 6:2, 7:5
Элисон Риске (США) — Елена Остапенко (Латвия, 16) — 7:6 (7:2), 0:6, 7:5
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