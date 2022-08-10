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Сегодня, 21:49

Пегула вышла в третий круг турнира в Торонто

Руслан Минаев
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Американка Джессика Пегула обыграла соотечественница Азию Мухаммед во втором круге турнира в Торонто (Канада) — 6:2, 7:5.

Следующим соперником Пегулы станет Камила Джорджи (Италия).

Елена Остапенко из Латвии проиграла американке Элисон Риске — 6:7 (2:7), 6:0, 5:7.

Торонто (Канада)

Турнир WTA National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 2 527 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Джессика Пегула (США, 7) — Азиа Мухаммед (США, Q) — 6:2, 7:5

Элисон Риске (США) — Елена Остапенко (Латвия, 16) — 7:6 (7:2), 0:6, 7:5

Теннис
Джессика Пегула
Елена Остапенко
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