Плишкова сыграет с Контой в финале турнира в Риме

Седьмая ракетка мира чешка Каролина Плишкова вышла в финал турнира WTA в Риме, обыграв в двух сетах гречанку Марию Саккари.
Встреча продолжалась 1 час 27 минут.
В финале соперницей 27-летней Плишковой станет британка Джоанна Конта. Счет в личных встречах в пользу чешской теннисистки – 6:1.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 3 151 788 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Каролина Плишкова (Чехия, 4) – Мария Саккари (Греция, Q) – 6:4, 6:4
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