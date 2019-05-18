Плишкова сыграет с Контой в финале турнира в Риме

Седьмая ракетка мира чешка Каролина Плишкова вышла в финал турнира WTA в Риме, обыграв в двух сетах гречанку Марию Саккари.

Встреча продолжалась 1 час 27 минут.

В финале соперницей 27-летней Плишковой станет британка Джоанна Конта. Счет в личных встречах в пользу чешской теннисистки – 6:1.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 3 151 788 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Каролина Плишкова (Чехия, 4) – Мария Саккари (Греция, Q) – 6:4, 6:4