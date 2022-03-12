Плишкова проиграла Ковинич во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

Каролина Плишкова из Чехии в матче второго круга на турнире в Индиан-Уэллсе в трех сетах уступила Данке Ковинич из Черногории.

В следующей стадии Ковинич сыграет с победительницей встречи Людмила Самсонова (Россия, 28) — Энн Ли (США).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 369 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Данка Ковинич (Черногория) — Каролина Плишкова (Чехия, 7) — 2:6, 7:5, 6:4

Ига Свентек (Польша, 3) — Ангелина Калинина (Украина) — 5:7, 6:0, 6:1

Петра Мартич (Хорватия) — Тамара Зиданшек (Словения, 19) — 7:5, 7:6 (8:6)