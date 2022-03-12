Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 01:15

Плишкова проиграла Ковинич во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

Каролина Плишкова из Чехии в матче второго круга на турнире в Индиан-Уэллсе в трех сетах уступила Данке Ковинич из Черногории.

В следующей стадии Ковинич сыграет с победительницей встречи Людмила Самсонова (Россия, 28) — Энн Ли (США).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 369 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Данка Ковинич (Черногория) — Каролина Плишкова (Чехия, 7) — 2:6, 7:5, 6:4

Ига Свентек (Польша, 3) — Ангелина Калинина (Украина) — 5:7, 6:0, 6:1

Петра Мартич (Хорватия) — Тамара Зиданшек (Словения, 19) — 7:5, 7:6 (8:6)

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/indianwells/2022/
0
Читайте также
Когда-то Канада пропустила две Олимпиады и семь ЧМ из-за ссоры с ИИХФ. И ничего не потеряла
«Клуб находится в финансовом хаосе»: британские СМИ рассказали, через сколько дней умрет «Челси» без Абрамовича
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Александрова проиграла Халеп во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости