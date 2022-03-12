Радукану обыграла Гарсию и вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Британская теннисистка Эмма Радукану во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе обыграла француженку Каролин Гарсию со счетом 6:1, 3:6, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 33 минуты. Британка сделала 4 эйса и 4 двойные ошибки, а также реализовала 6 брейк-пойнтов из 8.

В третьем круге Радукану встретится с Петрой Мартич из Хорватии, которая ранее обыграла словенку Тамару Зиданшек со счетом 7:5, 7:6 (8:6).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 369 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Эмма Радукану (Великобритания, 11) — Каролин Гарсия (Франция) — 6:1, 3:6, 6:1