Александрова проиграла Халеп во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

Россиянка Екатерина Александрова завершила выступления на турнире в Индиан-Уэллсе. Во втором круге она проиграла представительнице Румынии Симоне Халеп.

Встреча продолжалась 1 час и 48 минут. Халеп одержала победу в трех сетах — 6:2, 4:6, 6:2.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 369 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Симона Халеп (Румыния, 24) — Екатерина Александрова (Россия) — 6:2, 4:6, 6:2

Сорана Кирстя (Румыния, 26) — Айла Томлянович (Австралия) — 6:4, 7:5