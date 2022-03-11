Александрова проиграла Халеп во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе
Россиянка Екатерина Александрова завершила выступления на турнире в Индиан-Уэллсе. Во втором круге она проиграла представительнице Румынии Симоне Халеп.
Встреча продолжалась 1 час и 48 минут. Халеп одержала победу в трех сетах — 6:2, 4:6, 6:2.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 369 455 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Симона Халеп (Румыния, 24) — Екатерина Александрова (Россия) — 6:2, 4:6, 6:2
Сорана Кирстя (Румыния, 26) — Айла Томлянович (Австралия) — 6:4, 7:5
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