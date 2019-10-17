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Петкович на турнире в Люксембурге прекратила борьбу после первого сета в матче с Лоттнер

20:15
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Немка Андреа Петкович не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Люксембурге. Во встрече с соотечественницей Антонией Лоттнер она прекратила борьбу после первого сета из-за травмы левого колена.

Люксембург (Люксембург)

Турнир WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Антония Лоттнер (Германия, Q) — Андреа Петкович (Германия) — 6:1 отказ 2-го игрока

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/luxembourg/2019/

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