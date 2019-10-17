Петкович на турнире в Люксембурге прекратила борьбу после первого сета в матче с Лоттнер
20:15
Немка Андреа Петкович не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Люксембурге. Во встрече с соотечественницей Антонией Лоттнер она прекратила борьбу после первого сета из-за травмы левого колена.
Люксембург (Люксембург)
Турнир WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Антония Лоттнер (Германия, Q) — Андреа Петкович (Германия) — 6:1 отказ 2-го игрока