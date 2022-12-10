Свентек: «Этот сезон показал, что я умею справляться с большим давлением и серьезными проблемами»

Первая ракетка мира Ига Свентек высказалась о своих результатах в сезоне-2022.

«Трудно выделить что-то одно, потому что, помимо того, что я становилась лучше в теннисе и росла как игрок, я росла как личность. Этот год показал мне, что действительно могу справиться с большим давлением, более серьезными проблемами, чем я представляла, и что я могу быть стабильной даже на самом высоком уровне. Я очень много работала, чтобы добиться таких результатов в сезоне», — приводит слова Свентек Life & Leisure.

В прошедшем сезоне 21-летняя полька выиграла восемь титулов в одиночном разряде, в том числе два «Больших шлема» — «Ролан Гаррос» и US Open. Свентек также стала первой теннисисткой с 2013 года, которая сыграла минимум в 10 финалах за сезон.