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Сегодня, 16:04

Алькарас заявил, что хочет быть похожим на польскую теннисистку Игу Свентек

Алина Савинова
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Испанский теннисист Карлос Алькарас заявил, что будет стремиться достичь таких же успехов, как первая ракетка мира Ига Свентек.

«Я вижу, что у нее сложился невероятно хороший год, думаю, она побила рекорд по самой продолжительной серии побед в этом столетии. Это потрясающе. Я хочу быть похожим на нее, чтобы оставаться номером один. Но думаю, это почти невозможно. Скорее всего, я потеряю лидерство, но главная задача — оставаться на первой строчке рейтинга столько, сколько это возможно», — приводит Ubi Tennis слова Алькараса.

В сезоне-2022 Свентек завоевала восемь титулов, включая победы на Открытом чемпионате Франции и Открытом чемпионате США. Всего на ее счету в этом году 67 побед и 9 поражений.

19-летний испанец завершил сезон-2022 в статусе первой ракетки мира. В этом году он стал победителем пяти турниров, в том числе Открытого чемпионата США.

Источник: https://www.ubitennis.net/2022/12/i-wish-to-be-like-her-carlos-alcaraz-hails-womens-no-1-swiatek/
Теннис
Ига Свентек
Карлос Алькарас
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