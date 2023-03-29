Пегула: «Потапова играет бесстрашно. Я действительно не знаю, как я выиграла»

Американка Джессика Пегула прокомментировала победу над российской теннисисткой Анастасией Потаповой (4:6, 6:3, 7:6 (7:2) в четвертьфинале турнира WTA в Майами (США).

«Я действительно не знаю, как я выиграла, — цитирует Tennis.com Пегулу. — Она играет бесстрашно, она станет топ-теннисисткой. На мой взгляд, она уже такая. Это была абсолютно бесстрашная битва для нас обеих. Большое уважение».

В полуфинале Пегула встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.