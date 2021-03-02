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Новости   //    Теннис   //    WTA

Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Дохе

18:46
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова победила Кристину Плишкову из Чехии на турнире WTA в Дохе в двух сетах — 6:2, 6:3. Павлюченкова вышла во второй круг соревнований.

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar Total Open 2021

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Кристина Плишкова (Чехия, Q) — 6:2, 6:3

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/doha/2021/

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