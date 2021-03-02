Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Дохе
18:46
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова победила Кристину Плишкову из Чехии на турнире WTA в Дохе в двух сетах — 6:2, 6:3. Павлюченкова вышла во второй круг соревнований.
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar Total Open 2021
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Анастасия Павлюченкова (Россия) — Кристина Плишкова (Чехия, Q) — 6:2, 6:3
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