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14 февраля, 09:16

Винус Уильямс получила wild-card для участия в турнире в Индиан-Уэллсе

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Американская теннисистка Винус Уильямс получила wild-card для участия в турнире в Индиан-Уэллсе, сообщает пресс-служба турнира.

17 июня Уильямс исполнится 44 года.

В своем последнем матче американка проиграла бельгийке Грит Миннен в первом круге USA Open — 1:6, 1:6. Игра проходила в августе прошлого года. В 2023 году Уильямс одержала всего три победы в турнирах WTA.

Кроме того, wild card получила бывшая первая ракетка мира Каролин Возняцки.

Теннис
Винус Уильямс
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