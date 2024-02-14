Винус Уильямс получила wild-card для участия в турнире в Индиан-Уэллсе

Американская теннисистка Винус Уильямс получила wild-card для участия в турнире в Индиан-Уэллсе, сообщает пресс-служба турнира.

17 июня Уильямс исполнится 44 года.

В своем последнем матче американка проиграла бельгийке Грит Миннен в первом круге USA Open — 1:6, 1:6. Игра проходила в августе прошлого года. В 2023 году Уильямс одержала всего три победы в турнирах WTA.

Кроме того, wild card получила бывшая первая ракетка мира Каролин Возняцки.