Павлюченкова проиграла Квитовой в первом круге турнира в Брисбене

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в первом круге турнира в Брисбене проиграла чешке Петре Квитовой со счетом 6:2, 1:6, 0:6. В то же время во второй круг прошли Кики Бертенс из Голландии и Наоми Осака из Японии.

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International

Призовой фонд 1 434 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Петра Квитова (Чехия, 5) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2:6, 6:1, 6:0

Кики Бертенс (Голландия, 6) — Даяна Ястремская (Украина) — 6:4, 1:6, 6:3

Анетт Контавейт (Эстония) — Си Сувэй (Тайвань) — 6:4, 6:1

Наоми Осака (Япония, 3) — Мария Саккари (Греция) — 6:2, 6:7 (4:7), 6:3

Юлия Путинцева (Казахстан, Q) — Донна Векич (Хорватия) — 6:3, 3:6, 7:5