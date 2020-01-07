Павлюченкова проиграла Квитовой в первом круге турнира в Брисбене
13:10
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в первом круге турнира в Брисбене проиграла чешке Петре Квитовой со счетом 6:2, 1:6, 0:6. В то же время во второй круг прошли Кики Бертенс из Голландии и Наоми Осака из Японии.
Брисбен (Австралия)
Турнир WTA Brisbane International
Призовой фонд 1 434 900 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Петра Квитова (Чехия, 5) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2:6, 6:1, 6:0
Кики Бертенс (Голландия, 6) — Даяна Ястремская (Украина) — 6:4, 1:6, 6:3
Анетт Контавейт (Эстония) — Си Сувэй (Тайвань) — 6:4, 6:1
Наоми Осака (Япония, 3) — Мария Саккари (Греция) — 6:2, 6:7 (4:7), 6:3
Юлия Путинцева (Казахстан, Q) — Донна Векич (Хорватия) — 6:3, 3:6, 7:5
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