Павлюченкова победила Плишкову на турнире в Мадриде

Россиянка Анастасия Павлюченкова успешно преодолела барьер второго круга теннисного турнира в Мадриде. Она победила представительницу Чехии Каролину Плишкову в двух сетах — 6:0, 7:5.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 2 549 105 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Каролина Плишкова (Чехия, 6) — 6:0, 7:5