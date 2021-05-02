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Павлюченкова победила Плишкову на турнире в Мадриде

17:12
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Россиянка Анастасия Павлюченкова успешно преодолела барьер второго круга теннисного турнира в Мадриде. Она победила представительницу Чехии Каролину Плишкову в двух сетах — 6:0, 7:5.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 2 549 105 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Каролина Плишкова (Чехия, 6) — 6:0, 7:5

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