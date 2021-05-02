Павлюченкова победила Плишкову на турнире в Мадриде
17:12
Россиянка Анастасия Павлюченкова успешно преодолела барьер второго круга теннисного турнира в Мадриде. Она победила представительницу Чехии Каролину Плишкову в двух сетах — 6:0, 7:5.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 2 549 105 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Анастасия Павлюченкова (Россия) — Каролина Плишкова (Чехия, 6) — 6:0, 7:5
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