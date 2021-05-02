Касаткина проиграла Соболенко во втором круге турнира в Мадриде
15:40
Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла белорусской спортсменке Арине Соболенко (6:3, 6:3) во втором круге турнира WTA в Мадриде.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 2 549 105 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Арина Соболенко (Белоруссия, 5) — Дарья Касаткина (Россия) — 6:3, 6:3
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