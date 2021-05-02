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Касаткина проиграла Соболенко во втором круге турнира в Мадриде

15:40
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Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла белорусской спортсменке Арине Соболенко (6:3, 6:3) во втором круге турнира WTA в Мадриде.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 2 549 105 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 5) — Дарья Касаткина (Россия) — 6:3, 6:3

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