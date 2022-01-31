Павлюченкова опустилась с одиннадцатой на четырнадцатую позицию в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный мировой рейтинг.

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова потеряла три позиции и теперь занимает 14-е место. Ранее она уступила представительнице Румынии Соране Кирстя в третьем круге Australian Open (3:6, 6:2, 6:2).

Лидирует в списке австралийка Эшли Барти, победившая на Открытом чемпионате Австралии. На второй позиции находится Арина Соболенко из Белоруссии. Чешка Барбора Крейчикова поднялась на третье место.

Вероника Кудерметова поднялась на 29-е место, а Дарья Касаткина на 22-ю строчку рейтинга.

Рейтинг WTA от 31 января 2022 года:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8331 очко,

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 5698,

3 (4). Барбора Крейчикова (Чехия) — 5533,

4 (9). Ига Свёнтек (Польша) — 4456,

5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) — 4452,

6 (6). Паула Бадоса (Испания) — 4429,

7 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4195,

8 (8). Мария Саккари (Греция) — 4071,

9 (7). Анетт Контавейт (Эстония) — 3871.

10 (30). Даниэль Коллинз (США) — 3071...

14 (11). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2638...

22 (23). Дарья Касаткина (Россия) — 2200...

29 (32). Вероника Кудерметова (Россия) — 1695...

35 (37). Людмила Самсонова (Россия) — 1537...

44 (45). Екатерина Александрова (Россия) — 1236...