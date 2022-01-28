Бах проведет личную встречу с Пэн Шуай во время Олимпиады

Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что во время предстоящих Зимних Игры в Пекине глава организации Томас Бах проведет встречу с китайской теннисисткой Пэн Шуай.

Спортсменка оказалась в центре скандала после того, как от ее имени в соцсетях был опубликован рассказ о домогательствах и изнасиловании со стороны высокопоставленного чиновника. Пост быстро удалили, после чего Пэн долго не появлялась в публичном пространстве и не выходила на связь с иностранными спортивными организациями. В конце концов Баху удалось поговорить с теннисисткой по удаленной связи — во время той беседы женщина заверила, что находится в безопасности и не подвергается в Китае преследованиям на фоне скандала.

Однако правозащитники не поверили в искренность слов спортсменки, считая, что она говорит по принуждению. Женская теннисная ассоциации объявила об отмене всех турниров в Китае в этом сезоне. А во время Отрытого чемпионата Австралии проходят акции в поддержку Пэн. Во время своего олимпийского визита в Пекин Томас Бах намерен снизить напряженность, встретившись с Шуай лично. Причем это произойдет, несмотря на то что формально глава МОК находится в антиковидном пузыре, а теннисистка — вне карантина, и формально ей запрещено общаться с кем-либо из гостей Олимпиады.