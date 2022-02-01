Президент МОК во время Олимпиады планирует встретиться с Шуай Пэн

Президент МОК во время Олимпиады планирует встретиться с китайской теннисисткой Шуай Пэн

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах во время Олимпиады в Пекине планирует встретиться с теннисисткой Шуай Пэн и представителем Олимпийского комитета Китая, сообщает tennis365.com.

Шуай Пэн осенью обвинила в сексуальном насилии высокопоставленного китайского партийного чиновника, после чего перестала выходить на связь.

Когда начался международный скандал, теннисистка ненадолго вернулась в медиапространство и дважды созвонилась с МОК. Сомнения в ее благополучии сохраняются, а Женская теннисная ассоциация отменила все турниры в Китае до проведения в стране полноценного расследования.