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Сегодня, 16:38

Павлюченкова обыграла Эррани и встретится со Свентек на турнире в Риме

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Анастасия Павлюченкова.
Фото Reuters

Россиянка Анастасия Павлюченкова одержала победу над Сарой Эррани из Италии в первом круге турнира в Риме — 6:1, 6:1.

Матч продолжался 1 час 3 минуты.

Павлюченко сделала 4 эйса, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7. Эррани не сделала ни одной подачи навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта.

Во втором круге россиянка сыграет с Игой Свентек из Польши.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 3 572 618 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Сара Эррани (Италия, WC) — 6:1, 6:1

Слоан Стивенс (США) — Надя Подороска (Аргентина) — 6:4, 6:1

Магдалена Фрех (Польша, Q) — Матильде Паолетти (Италия, WC) — 4:6, 6:2, 7:5

Ана Богдан (Румыния) — Нао Хибино (Япония, Q) — 7:5, 6:0

Анна Бондар (Венгрия, Q) — Татьяна Мария (Германия) — 6:4, 6:1

Элизабетта Коччаретто (Италия) — Лорен Дэвис (США) — 6:3, 6:0

Теннис
Анастасия Павлюченкова
Ига Свентек
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