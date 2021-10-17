Павлюченкова: «Не могла и мечтать об олимпийском золоте»

Анастасия Павлюченкова поделилась самыми крутыми моментами прошедшего сезона и рассказала о том, что еще хочет сделать до конца года.

— Сезон уже очень крутой. Первый финал «Большого шлема», я всегда хотела пройти дальше четвертьфинала. Шесть раз играла и не могла пройти. Финал — это нереальный успех, для меня, для моего роста, для моей карьеры. А уж олимпийское золото — что тут говорить: это мечта детства. Так что уже эти два результата — это очень круто. Хочется завершить сезон на такой сладкой ноте в Москве и на Кубке Федерации.

На Олимпиаде в Токио Павлюченкова в паре с Андреем Рублевым завоевала золотую медаль. В финале они победили Аслана Карацева и Елену Веснину.