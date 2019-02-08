Патрик Муратоглу: "В женском теннисе есть две суперзвезды: Серена Уильямс и Шарапова"

Тренер американской теннисистки Серены Уильямс Патрик Муратоглу заявил, что в женском теннисе существует две суперзвезды: его подопечная и россиянка Мария Шарапова.

- В женском теннисе есть две большие звезды: Серена Уильямс и Мария Шарапова, - приводит слова Муратоглу Tennis World USA. - Когда играет Мария, все стадионы переполнены, ведь она является суперзвездой.

Однако, после своего возвращения Шарапова часто получала травмы и выигрывала лишь небольшие турниры.

Напомним, 31-летняя Шарапова занимает 27-ю строчку в рейтинге WTA. 37-летняя Серена располагается на 11-й строчке.

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