Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    WTA

Панова и Вахачик вышли во второй круг парного турнира WTA в Гамбурге

17:54
Теги:

Российская теннисистка Александра Панова и Юлия Вахачик из Германии вышли во второй круг парного турнира WTA в Гамбурге.

В первом круге они обыграли российскую пару Алену Фомину и Марину Мельникову со счетом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 13 минут.

В следующем раунде соперницами Пановой и Вахачик станут Лидия Морозова из Белоруссии и Рената Ворачова из Чехии.

Гамбург (Германия)

Турнир WTA Hamburg

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Александра Панова/Юлия Вахачик (Россия/Германия) — Алена Фомина/Марина Мельникова (Россия) — 6:3, 6:4

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Англия — Дания: прогноз Николая Писарева на полуфинал Евро-2020
Видео с места смертельного ДТП с дочкой экс-министра Татарстана
Мужчину несколько раз ударили отверткой в спину в центре Москвы
Вирусолог назвал лучшую вакцину для переболевших коронавирусом
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд