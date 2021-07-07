Панова и Вахачик вышли во второй круг парного турнира WTA в Гамбурге
17:54
Российская теннисистка Александра Панова и Юлия Вахачик из Германии вышли во второй круг парного турнира WTA в Гамбурге.
В первом круге они обыграли российскую пару Алену Фомину и Марину Мельникову со счетом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 13 минут.
В следующем раунде соперницами Пановой и Вахачик станут Лидия Морозова из Белоруссии и Рената Ворачова из Чехии.
Гамбург (Германия)
Турнир WTA Hamburg
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Первый круг
Александра Панова/Юлия Вахачик (Россия/Германия) — Алена Фомина/Марина Мельникова (Россия) — 6:3, 6:4
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