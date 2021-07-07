Панова и Вахачик вышли во второй круг парного турнира WTA в Гамбурге

Российская теннисистка Александра Панова и Юлия Вахачик из Германии вышли во второй круг парного турнира WTA в Гамбурге.

В первом круге они обыграли российскую пару Алену Фомину и Марину Мельникову со счетом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 13 минут.

В следующем раунде соперницами Пановой и Вахачик станут Лидия Морозова из Белоруссии и Рената Ворачова из Чехии.

Гамбург (Германия)

Турнир WTA Hamburg

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Александра Панова/Юлия Вахачик (Россия/Германия) — Алена Фомина/Марина Мельникова (Россия) — 6:3, 6:4