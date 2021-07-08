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Каролина Плишкова закончила выступление в турнире WTA в Гамбурге

14:02
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Чешская теннисистка Каролина Плишкова во втором круге одиночного разряда турнира WTA в Гамбурге проиграла словенке Тамаре Зиданшек (3:6, 6:3, 3:6).

В следующем круге Зиданшек сыграет с победителем в матче Юлия Нимайер (Германия, WC) — Тамара Корпач (Германия, WC).

Гамбург (Германия)

Турнир WTA Hamburg

Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Тамара Зиданшек (Словения, 3) — Кристина Плишкова (Чехия) — 6:3, 3:6, 6:3

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Виктория Кравченко все материалы автора

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