Каролина Плишкова закончила выступление в турнире WTA в Гамбурге
14:02
Чешская теннисистка Каролина Плишкова во втором круге одиночного разряда турнира WTA в Гамбурге проиграла словенке Тамаре Зиданшек (3:6, 6:3, 3:6).
В следующем круге Зиданшек сыграет с победителем в матче Юлия Нимайер (Германия, WC) — Тамара Корпач (Германия, WC).
Гамбург (Германия)
Турнир WTA Hamburg
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Тамара Зиданшек (Словения, 3) — Кристина Плишкова (Чехия) — 6:3, 3:6, 6:3
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