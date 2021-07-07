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Мельникова проиграла Фрех на старте турнира WTA в Гамбурге

14:32
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Российская теннисистка Марина Мельникова не смогла выйти во второй круг турнира WTA в Гамбурге.

В первом круге она проиграла Магдалене Фрех со счетом 4:6, 4:6. Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты.

В следующем раунде Фрех встретится с Даяной Ястремской из Украины.

Гамбург (Германия)

Турнир WTA Hamburg

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Магдалена Фрех (Польша) — Марина Мельникова (Россия, Q) — 6:4, 6:4

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