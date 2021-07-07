Мельникова проиграла Фрех на старте турнира WTA в Гамбурге
14:32
Российская теннисистка Марина Мельникова не смогла выйти во второй круг турнира WTA в Гамбурге.
В первом круге она проиграла Магдалене Фрех со счетом 4:6, 4:6. Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты.
В следующем раунде Фрех встретится с Даяной Ястремской из Украины.
Гамбург (Германия)
Турнир WTA Hamburg
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Магдалена Фрех (Польша) — Марина Мельникова (Россия, Q) — 6:4, 6:4
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