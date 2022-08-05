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Сегодня, 08:40

Осака: «Я позволяла людям называть меня психически слабой так долго, что забыла, кто я такая»

Сергей Разин
корреспондент
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Наоми Осака.
Фото Reuters

Японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала поражение в 1/8 финала турнира в Сан-Хосе от американки Кори Гауфф (4:6, 4:6). Японка отыграла семь матчболов.

«Когда я играла, то поняла, что позволяю людям называть меня психически слабой так долго, что забыла, кто я такая. Сегодня я проиграла, но чувствую себя действительно уверенной в том, кто я есть. Я действительно довольна этим», — приводит слова Осаки пресс-служба WTA.

В четвертьфинале Гауфф встретится с испанкой Паулой Бадосой.

Кори Гауфф
Наоми Осака
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Осака на турнире в Сан-Хосе уступила Гауфф, отыграв семь матчболов
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