Осака: «Я позволяла людям называть меня психически слабой так долго, что забыла, кто я такая»

Японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала поражение в 1/8 финала турнира в Сан-Хосе от американки Кори Гауфф (4:6, 4:6). Японка отыграла семь матчболов.

«Когда я играла, то поняла, что позволяю людям называть меня психически слабой так долго, что забыла, кто я такая. Сегодня я проиграла, но чувствую себя действительно уверенной в том, кто я есть. Я действительно довольна этим», — приводит слова Осаки пресс-служба WTA.

В четвертьфинале Гауфф встретится с испанкой Паулой Бадосой.