Осака на турнире в Сан-Хосе уступила Гауфф, отыграв семь матчболов

Японская теннисистка Наоми Осака в 1/8 финала турнира в Сан-Хосе уступила американке Кори Гауфф со счетом 4:6, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 29 минут. Американка сделала 7 подач навылет и 8 двойных ошибок, а также реализовала 3 брейк-пойнта из 12. У японки 3 эйса и одна ошибка на второй подаче, а также один реализованный брейк-пойнт из одного. Также Осака отыграла семь матчболов.

В четвертьфинале Гауфф встретится с испанкой Паулой Бадосой.