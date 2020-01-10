Осака обыграла Бертенс и вышла в полуфинал турнира в Брисбене

Японская теннисистка Наоми Осака в четвертьфинале турнира в Брисбене обыграла голландку Кики Бертенс со счетом 6:3, 3:6, 6:3.

Осака сделала 4 эйса, совершила одну двойную ошибку и выиграла 3 брейк-пойнта из девяти. На счету Бертенс 12 эйсов, 3 двойных ошибки и 2 брейка из девяти.

В полуфинале японка встретится с победительницей пары Алисон Риск — Каролина Плишкова.

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International

Призовой фонд 1 434 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Наоми Осака (Япония, 3) — Кики Бертенс (Голландия, 6) — 6:3, 3:6, 6:3