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Сегодня, 19:33

Олимпийская чемпионка Пуиг завершила карьеру

Иван Шитик
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка 2016 года Моника Пуиг объявила о завершении карьеры. Пуэрториканка перенесла две операции на плече и не смогла набрать форму.

«На протяжении 28 лет теннис был моей константой. Он дал мне одни из самых захватывающих и памятных воспоминаний, о которых я даже не мечтала. Но все хорошее когда-то заканчивается.

Сегодня я объявляю о своем уходе из тенниса. После трех лет борьбы с травмами и четырех операций организм сказал: «Хватит», — написала спортсменка в социальных сетях.

Также Пуиг объявила, что будет работать экспертом телеканала ESPN на постоянной основе.

Моника Пуиг
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