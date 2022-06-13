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Сегодня, 17:14

Финалистка Уимблдона-2021 Плишкова вышла по второй круг турнира в Берлине

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Двукратная финалистка турниров «Большого шлема» чешка Каролина Плишкова обыграла эстонку Кайу Канепи в матче первого круга турнира WTA в Берлине — 6:7 (5:7), 6:0, 6:0.

В следующем туре Плишкова сыграет с победительницей пары Катержина Синякова (Чехия) — Бьянка Андрееску (Канада).

Берлин (Германия)

Турнир WTA bett1open

Призовой фонд 757 900 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Каролина Плишкова (Чехия, 4) — Кайя Канепи (Эстония) — 6:7 (5:7), 6:0, 6:0

Теннис
Каролина Плишкова
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