Финалистка Уимблдона-2021 Плишкова вышла по второй круг турнира в Берлине
Двукратная финалистка турниров «Большого шлема» чешка Каролина Плишкова обыграла эстонку Кайу Канепи в матче первого круга турнира WTA в Берлине — 6:7 (5:7), 6:0, 6:0.
В следующем туре Плишкова сыграет с победительницей пары Катержина Синякова (Чехия) — Бьянка Андрееску (Канада).
Берлин (Германия)
Турнир WTA bett1open
Призовой фонд 757 900 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Каролина Плишкова (Чехия, 4) — Кайя Канепи (Эстония) — 6:7 (5:7), 6:0, 6:0
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