Вондроушова вышла в третий круг турнира в Дохе
Чешка Маркета Вондроушова победила бельгийцу Грит Миннен во втором круге турнира серии WTA 1000 в Дохе (Катар) — 6:2, 0:6, 6:4.
Матч длился 1 час 38 минут. В решающем третьем сете чешка отыгралась с 2:4.
В третьем круге восьмая ракетка мира сыграет с победительницей матча Анастасия Павлюченкова (Россия) — Марта Костюк (Украина).
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open 2024
Призовой фонд 3 211 715 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Маркета Вондроушова (Чехия, 6) — Грит Миннен (Бельгия, Q) — 6:2, 0:6, 6:4
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