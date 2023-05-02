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Ольховский: «Андреева — одна из самых перспективных спортсменок в женском теннисе на сегодняшний день»

Алина Савинова
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился мнением о выступлении российской теннисистки Мирры Андреевой в грунтовом турнире в Мадриде.

«Мирра стала открытием турнира для всех. В таком возрасте не многие теннисистки показывают такой уровень игры. Психологически она готова — выходит, борется и обыгрывает. Очень интересно. Она одна из самых перспективных спортсменок в женском теннисе на сегодняшний день», — приводит «Чемпионат» слова Ольховского.

16-летняя россиянка дошла до четвертого круга турнира, где уступила второй ракетке мира Арине Соболенко.

Источник: https://www.championat.com/tennis/news-5088541-olhovskij-mirra-andreeva-odna-iz-samyh-perspektivnyh-sportsmenok-v-zhenskom-tennise.html
Теннис
Андрей Ольховский
Мирра Андреева
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