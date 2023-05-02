Кудерметова: «Вчера впервые пила пиво, чтобы восстановиться. Два бокала»

Российская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировала то, что за два дня провела почти шесть часов на корте.

В воскресенье она в трех сетах обыграла Анастасию Потапову, а в понедельник отыграла два матчбола у Дарьи Касаткиной.

«Если честно, чувствую себя неплохо. Вчера после длинного матча с Настей я впервые пила пиво, чтобы восстановиться. Два бокала. Думаю, оно помогло мне восстановиться», — приводит слова Кудерметовой сайт WTA.

За выход в полуфинал 26-летняя россиянка поборется с американойа Джессикой Пегулой.