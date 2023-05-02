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Сегодня, 16:16

Соболенко стала первой полуфиналисткой «Мастерса» в Мадриде

Руслан Минаев
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Белоруска Арина Соболенко обыграла египтянку Майар Шериф в четвертьфинале турнира WTA серии «Мастерс» в Мадриде — 2:6, 6:2, 6:1. Встреча длилась 2 часа 2 минуты.

В полуфинале Соболенко сыграет с победительницей матча Мария Саккари (Греция) — Ирина Бегу (Румыния).

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 652 174 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Майар Шериф (Египет) — 2:6, 6:2, 6:1

Теннис
Арина Соболенко
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