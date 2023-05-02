Соболенко стала первой полуфиналисткой «Мастерса» в Мадриде
Белоруска Арина Соболенко обыграла египтянку Майар Шериф в четвертьфинале турнира WTA серии «Мастерс» в Мадриде — 2:6, 6:2, 6:1. Встреча длилась 2 часа 2 минуты.
В полуфинале Соболенко сыграет с победительницей матча Мария Саккари (Греция) — Ирина Бегу (Румыния).
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 7 652 174 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Майар Шериф (Египет) — 2:6, 6:2, 6:1
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