Экс-тренер Радукану: «Свентек более совершенная теннисистка, чем Рыбакина и Соболенко»

Найджел Сирс, бывший тренер британской теннисистки Эммы Радукану, высказался о том, кто будет первым номером рейтинга WTA по итогам 2023 года.

«Если бы мне пришлось поспорить, я бы сказал, что это будет Ига Свентек. А в тройку по итогам года, вероятно, войдут Свентек, Елена Рыбакина и Арина Соболенко. Я думаю, что Ига просто более совершенная теннисистка, чем две другие. Так что я выберу Свентек», — приводит слова Сирса TennisUptodate.

22-летняя Свентек занимает первое место в мировом рейтиге с 4 апреля 2022 года. На данный момент на второй строчке Соболенко, а на третьей — Рыбакина.