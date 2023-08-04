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Сегодня, 20:28

Звонарева и Зигемунд обыграли украинок Киченок и вышли в финал турнира в Вашингтоне в парном разряде

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российская теннисистка Вера Звонарева и Лаура Зигемунд из Германии обыграли Людмилу и Надежду Киченок в полуфинале турнира в Вашигнтоне в парном разряде — 6:1, 6:3.

Игра продолжалась 1 час 7 минут.

Соперницы Звонаревой и Зигемунд определятся в противостоянии Алекса Гуарачи/Моника Никулеску (Чили/Румыния) — Сюко Аояма/Габриэла Дабровски (Япония/Канада, 2)

Вашингтон (США)

Турнир WTA Mubadala Citi DC Open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия) — Людмила Киченок/Надежда Киченок (Украина) — 6:1, 6:3

Теннис
Вера Звонарева
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