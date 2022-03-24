Американка Коллинз в третьем круге турнира в Майами может сыграть со Звонаревой
Американка Даниэлл Коллинз обыграла венгерку Анну Бондар (6:3, 3:6, 6:4) во втором круге турнира в Майами.
В следующем круге американка встретится с победителем пары Вера Звонарева (Россия, Q) — Тамара Зиданшек (Словения, 19).
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 369 455 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Дэниэлл Коллинз (США, 9) — Анна Бондар (Венгрия) — 6:3, 3:6, 6:4
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