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Сегодня, 20:29

Американка Коллинз в третьем круге турнира в Майами может сыграть со Звонаревой

Виктория Кравченко
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Американка Даниэлл Коллинз обыграла венгерку Анну Бондар (6:3, 3:6, 6:4) во втором круге турнира в Майами.

В следующем круге американка встретится с победителем пары Вера Звонарева (Россия, Q) — Тамара Зиданшек (Словения, 19).

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 369 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Дэниэлл Коллинз (США, 9) — Анна Бондар (Венгрия) — 6:3, 3:6, 6:4

Теннис
Вера Звонарева
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