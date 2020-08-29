Японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала свой протест против полицейского насилия в США, после которого весь турнир в Цинциннати остановили на день.

— Я не ожидала, что туры и организаторы меня поддержат, — приводит слова Осаки ESPN. — Я не думала, что это станет таким огромным событием, и считала, что просто снимусь и выпущу заявление. Но после этого мне позвонил глава WTA Стив Саймон и сказал, что он полностью меня поддерживает. Я очень за это благодарна.

Я слышала, что все игроки поддержали меня. Больше всего я боялась того, что меня обвинят в том, что это сорвет кому-нибудь расписание. Но все, с кем я говорила, меня поддержали. Я просто хотела привлечь внимание к проблеме в теннисном обществе. И, кажется, у меня получилось.

23 августа американские полицейские ранили афроамериканца Джейкоба Блейка в Висконсине. В 29-летнего мужчину выстрелили семь раз в спину. Пострадавший жив и перенес операцию. Это событие вызвало волну массовых протестов в США. Игры плей-офф НХЛ и НБА были перенесены.