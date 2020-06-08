Мыскина не собирается своим детям делать прививку от коронавируса
16:38
Чемпионка Roland Garros-2004 Анастасия Мыскина поделилась мнением о вакцинации против коронавируса. По количеству зараженных Россия занимает третье место в мире.
— Своим детям позволите сделать прививки?
— Буду категорически против, — цитирует Мыскину Team Russia. -Любая вакцина — это время. Меня терзают смутные сомнения, что качественный продукт возможно произвести за такой короткий срок. На данный момент я не верю, что кто-то смог ее придумать.
Дополнительная информация:
https://teamrussia.pro/olimpijskij-zhurnal/slova/posle-pobedy-na-rolan-garros-hotelos-vyspatsya-vospominaniya-anastasii-myskinoj/
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение
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