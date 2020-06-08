Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    WTA

Мыскина не собирается своим детям делать прививку от коронавируса

16:38
Теги:

Чемпионка Roland Garros-2004 Анастасия Мыскина поделилась мнением о вакцинации против коронавируса. По количеству зараженных Россия занимает третье место в мире.

— Своим детям позволите сделать прививки?

— Буду категорически против, — цитирует Мыскину Team Russia. -Любая вакцина — это время. Меня терзают смутные сомнения, что качественный продукт возможно произвести за такой короткий срок. На данный момент я не верю, что кто-то смог ее придумать.

Дополнительная информация:

https://teamrussia.pro/olimpijskij-zhurnal/slova/posle-pobedy-na-rolan-garros-hotelos-vyspatsya-vospominaniya-anastasii-myskinoj/

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир