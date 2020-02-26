Многолетний спарринг-партнер Шараповой: «Спасибо за воспоминания»

Бывший теннисист, многолетний спарринг-партнер Марии Шараповой Алекс Кузнецов после того, как теннисистка объявила о завершении карьеры, выразил ей благодарность.

— Благодарен за все воспоминания на корте и вне его, чемпионка, — написал Кузнецов в Instagram. — С нетерпением жду того, что будущее приготовило для тебя!

32-летняя спортсменка приняла решение из-за постоянных травм, которые мешали ей вернуться к прежней форме после дисквалификации из-за мельдония.

7 марта 2016 года Шарапова на экстренной пресс-конференции объявила о применении допинга. Положительный результат дала допинг-проба, которая была взята 26 января в Мельбурне. По ее словам, она принимала мельдоний исключительно в терапевтических целях.

В июне 2016 года она была дисквалифицирована на два года. После апелляции срок был сокращен до 15 месяцев. В апреле 2017 года Шарапова впервые после окончания дисквалификации приняла участие в турнире WTA.

Последний турнир, в котором теннисистка приняла участие был Australian Open. Шарапова потерпела поражение от хорватской теннисистки Донны Векич в первом круге соревнований.

Шарапова — победительница 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), победительница Итогового чемпионата WTA (2004) в одиночном разряде, обладательница Кубка Федерации (2008) и финалистка соревнований (2015), также она серебряный призер Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде.