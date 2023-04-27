Мирра Андреева поделилась воспоминаниями о финале юниорского Australian Open-2023

Российская теннисистка Мирра Андреева поделилась воспоминаниями о финале юниорского Australian Open-2023.

Она проиграла в финале Алине Корнеевой со счетом 7:6 (7:2), 4:6, 5:7.

«Мне нужно было много времени, чтобы восстановиться после того матча, потому что это был очень тяжелый матч для меня, — цитирует Андрееву WTA. — У меня было много возможностей, но я не использовала их. Мой тренер сказал мне: «Может быть, через пять лет ты даже не будешь помнить, что ты играла в финале Australian Open и против кого». Это немного помогло мне. Но все равно я помню об этом, и мне больно, но теперь это в прошлом».

Ранее 15-летняя Андреева обыграла канадку Лейлу Фернандес в первом круге турнира WTA 1000 в Мадриде. Она одержала первую победу в турнире уровня WTA.

Во втором круге россиянка сыграет с Беатрис Хаддад Майей (Бразилия).