Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 12:03

Ольховский считает перспективной теннисистку Андрееву

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский рассказал, что думает о выступлении россиянки Мирры Андреевой на турнире в Мадриде.

«В таком возрасте одерживать такие победы — это отличное достижение, она показала хорошую психологическую устойчивость. Я думаю, у нее хорошие перспективы, но заглядывать далеко пока не будем. Надеюсь, что эта победа придаст толчок для еще более интенсивного развития. Сложно сказать, пройдет ли она дальше по турниру, но то, что она сделала, — уже здорово», — цитирует Ольховского ТАСС.

Андреева победила канадку Лейлу Фернандес со счетом 6:3, 6:4. Для 15-летней Андреевой это был второй матч на турнирах WTA, она одержала первую победу.

Андреева занимает 194-е место в рейтинге WTA.

Источник: https://tass.ru/sport/17624345
Андрей Ольховский
Мирра Андреева
0
Читайте также
Инсайдер — об отсутствии Ничушкина в составе «Колорадо»: «Это связано с алкоголем»
Возращение российских фехтовальщиков на международную арену снова откладывается. Когда это закончится?
На Украине не подтвердили получение 98% обещанного НАТО вооружения
Матвиенко сообщила об обретении Россией новых союзников вопреки Западу
В Сети появилось видео избиения призывника на Украине
В США признали одержимость соблюдением антироссийских санкций
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мирра Андреева поделилась воспоминаниями о финале юниорского Australian Open-2023

Мирра Андреева: «Медведев и Маррей здороваются со мной, а я думаю: «Ого, откуда они меня знают?»
Новости
RSS RSS
Все новости